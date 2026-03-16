ALANYA 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Yavuz Akdemir ve Akif Kabak yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren temsilcimiz, rakibine 25-23 üstünlük sağlayarak skoru 2-0 yaptı. Ancak üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu bölümü 25-22 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette de ritmini sürdüren konuk ekip, 25-19'luk skorla durumu 2-2'ye getirdi ve maç final setine taşındı.

KARAR SETİNDE BURSA GÜLDÜ

Büyük heyecana sahne olan maçın tie-break setinde hata yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15-11'lik skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu sonuçla On Hotels Alanya Belediyespor, ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramadı ve sezonun 17'nci mağlubiyetini aldı.

SON İKİ HAFTA KRİTİK

Efeler Ligi'nde son iki haftaya girilirken On Hotels Alanya Belediyespor 26 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 25'inci haftasında 18 Mart Çarşamba günü (yarın) deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz sezonun son haftasında ise 22 Mart Pazar günü sahasında Altekma'yı ağırlayacak. Cemali AYDINOĞLU