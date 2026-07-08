Konut piyasasında artan hareketlilikle birlikte ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları da ivme kazandı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'ün aktardığına göre, yasal haklarını bilmeyen ve aceleyle belge imzalayan kiracılar telafisi zor mağduriyetler yaşıyor. Son dönemde artan şikayetler üzerine açıklama yapan Gündüz, mevcut kanunların kiracıyı koruyan güçlü maddeler barındırdığını ifade etti.

Hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, ev sahibinin kira almamak için IBAN numarasını kapatması durumunda ödemenin durdurulmaması gerektiğini belirtiyor. Bu senaryoda kiracının vakit kaybetmeden noter kanalıyla yeni bir IBAN talep etmesi ve gerekirse yasal yollara başvurması gerekiyor.

EV SATILDIĞINDA KİRACININ HAKLARI NELERDİR?

Mülk sahibinin değişmesi, kiracının derhal evden çıkmasını gerektirmiyor. Gündüz'ün açıklamalarına göre, evin satılması halinde kiracının yasal olarak 6 ay daha aynı konutta oturma hakkı bulunuyor. Ayrıca, ev sahibinin ihtiyaç gerekçesiyle tahliye ettiği konutu bir başkasına kiralaması durumunda, eski kiracının son bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat talep etme hakkı doğuyor.

5 YILLIK KİRACILAR İÇİN KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Uzun süreli konut kullanımlarında kira bedelleri özel hesaplamalara tabi tutuluyor. Beş yıllık süreyi dolduran kiracılar için yeni bedel, emsal rayiç fiyatların yüzde 10 ile yüzde 20 oranında eksiği baz alınarak belirleniyor. Kiracıların sıkça düştüğü hatalardan birinin ev satıldığında yeni malik ile sıfırdan sözleşme yapmak olduğunu belirten Gündüz, mevcut sözleşmenin 12 yıl boyunca hukuki geçerliliğini koruduğunu hatırlattı. Yılda yalnızca bir kez yasal oranda zam yapılabileceğinin altı çizilirken, tahliye taahhüdü imzalanmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

ANAHTAR TESLİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kiracının evden ayrılma süreci de belirli kurallara dayanıyor. Barınma hakkı kapsamında kiracıların konutu istenilen her an gösterme zorunluluğu bulunmuyor. Tahliye aşamasında anahtarın mülk sahibine mutlaka yazılı bir tutanak ile teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Tutanak tutulmadan yapılan teslimlerde, kiracının hukuken evde oturmaya devam ettiği kabul ediliyor ve kira borcu işlemeyi sürdürüyor. Antalya bölgesi başta olmak üzere konut sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda, tüm işlemlerin yazılı ve resmi belgelere dayandırılması muhtemel krizlerin önüne geçilmesini sağlıyor.