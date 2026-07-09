Milli Savunma Bakanlığı (MSB), temmuz ayında güncellenen memur maaş katsayılarının ardından bedelli askerlik ücretini yeniden belirledi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, yeni dönemde uygulanacak bedelli askerlik bedeli 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak kesinleşti.

HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Askeralma Kanunu gereğince, bedelli askerlik ödemeleri sabit bir rakam üzerinden değil, memur aylık katsayısında yaşanan değişimlere bağlı olarak otomatik şekilde güncelleniyor. Temmuz döneminde memur maaşlarına yansıtılan yüzde 13,52 oranındaki artış, söz konusu askerlik bedelinin de yeni katsayı üzerinden yeniden hesaplanmasını sağladı.

ARTIŞIN ARKA PLANINDA NE VAR?

2026 yılının ilk aylarında 333 bin 89 lira seviyesinde uygulanan ücret, bahar aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yasal düzenlemeyle yapısal bir değişikliğe uğramıştı. Nisan ayında hesaplamaya temel oluşturan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılmasıyla, bedelli miktarında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşanmış ve taban tutar 416 bin 361 liraya yükselmişti. Yeni açıklanan rakam, nisan ayında belirlenen bu taban tutarın temmuz zammıyla güncellenmesi sonucu ortaya çıktı.

YENİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Belirlenen 472 bin 653 lira 60 kuruşluk yeni tarife, bir sonraki memur maaş zammı dönemine kadar geçerliliğini koruyacak. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen yükümlüler, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen ödeme süreçlerini bu güncel miktar üzerinden tamamlayacak.