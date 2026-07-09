Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı. Basına yansıyan bilgilere göre, tecrübeli çalıştırıcı ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından Roberto Martinez ile yolları ayırma kararı alan federasyon, yeni yapılanmada tercihini tanıdık bir isimden yana kullandı. Jorge Jesus'un önündeki yoğun takvimde Uluslar Ligi, Euro 2028 ve bir sonraki Dünya Kupası gibi kritik turnuvalar bulunuyor.

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Portekiz'in İspanya ve Fas ile birlikte 2030

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması, bu 4 yıllık uzun vadeli planlamanın önemini daha da artırıyor. Yapılan bu sözleşmenin, kendi ülkelerinde düzenlenecek dev organizasyonun iskeletini oluşturma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE VE AL-NASSR GEÇMİŞİ

Kariyeri boyunca birçok üst düzey kulüpte görev yapan Portekizli teknik adam, Türkiye'de 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmıştı. Aktarılan detaylara göre, deneyimli çalıştırıcı milli takım görevinden önce son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın teknik direktörlüğünü yürütüyordu.