Uluslararası magazin basınına yansıyan haberlere göre, 63 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Demi Moore, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir moda etkinliğinde objektiflere takıldı. Ünlü bir markanın defilesinden çıkarken görüntülenen Moore, son dönemdeki fiziksel değişimiyle uluslararası kamuoyunun gündemine geldi.

Uzun süredir genç görünümü ve yaşlanmayı geciktiren estetik müdahaleleriyle konuşulan Moore'un son fotoğrafları, magazin dünyasında geniş yer buldu. Özellikle son iki yıldır basına yansıyan kusursuz görüntüsünün aksine, Paris'teki karelerde yüzündeki ve cildindeki doğal deformasyonlar belirgin şekilde gözlemlendi.

HOLLYWOOD YILDIZININ PARİS GÖRÜNTÜLERİ

Moda haftası kapsamında düzenlenen özel bir defileye katılan Hollywood yıldızı, etkinlik çıkışında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kameralara yansıyan doğal anlarında, 63 yaşındaki oyuncunun cildindeki yaşa bağlı değişimler net bir biçimde kaydedildi. Bu durum, ünlü ismin daha önceki fotoğraflarında yoğun filtre veya profesyonel ışık kullanılıp kullanılmadığı sorularını beraberinde getirdi.

ESTETİK VE YAŞLANMA TARTIŞMALARI NELER?

Hollywood endüstrisinin kadın oyuncular üzerindeki yaşlanma baskısı, Demi Moore'un son fotoğraflarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Kariyeri boyunca fiziksel görünümüyle sıkça adından söz ettiren oyuncunun, estetik operasyonların uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiği ifade ediliyor. İleri yaşlarda cilt elastikiyetinin kaybolmasının doğal bir süreç olduğu belirtilirken, Moore'un kamera karşısındaki en doğal hali estetik algısı üzerine yeni bir diyalog başlattı.