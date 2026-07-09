Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 4 bin yıllık bir kil tablet, antik çağlardaki aile içi iletişime dair ilginç veriler sunuyor. Araştırmacıların aktardığına göre, Kral Hammurabi döneminde Mezopotamya'nın Larsa kentinde yaşayan İddin-Sin isimli bir çocuk tarafından yazılan mektup, tarihin bilinen en eski çocuk şikayeti olarak kayıtlara geçti. Mektubun ana konusunu ise İddin-Sin'in annesi Zinu'ya kıyafetleri üzerinden ettiği sitem oluşturuyor.

Dönemin üst düzey görevlilerinden Şamaş-hazir'in oğlu olan İddin-Sin, tapınak okulunda eğitim görürken arkadaşlarının kıyafetlerini kendisininkilerle kıyaslıyor. Tabletteki ifadelere göre, babasının emrindeki alt kademe bir memurun oğlunun bile iki yeni kıyafeti bulunduğunu belirten çocuk, kendi giysilerinin her yıl daha da kötüleştiğini öne sürüyor. İddin-Sin mektubunda, 'Beni sen doğurdun ama sevmiyorsun, evlatlık alan anneler bile çocuklarını daha çok seviyor' diyerek duygusal bir baskı kurmaya çalışıyor.

KIYAFET ÜRETİMİ NE KADAR SÜRÜYORDU?

Olayın arka planında ise antik çağın zorlu tekstil üretim süreçleri yatıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, o dönemde Zinu kıyafetleri hazır almıyor; yünü pazardan temin edip eğiriyor, dokuyor, boyuyor ve dikiyordu. Sıradan bir giysinin üretiminin üç ay, kaliteli bir kıyafetin tamamlanmasının ise bir yılı bulabildiği belirtiliyor. Çocuğun evdeki yün bolluğuna rağmen kıyafetsiz kaldığını iddia etmesi, annesinin aylar süren yoğun emeğini fark edemediğini gösteriyor.

TABLETTEKİ YAZIM HATALARI NEYE İŞARET EDİYOR?

Kil tablet üzerindeki teknik incelemeler, mektubun yazım sürecine dair önemli ipuçları barındırıyor. Bilim insanları, tabletteki yoğun yazım hataları, hizalama sorunları ve kenarlara taşan satırların, metnin profesyonel bir katip yerine yazmayı henüz öğrenmekte olan gencin bizzat kendisi tarafından kaleme alındığına işaret ettiğini belirtiyor. Çocuğun tam yaşı ve annesinin bu mektuba verdiği yanıt ise belirsizliğini koruyor.

Günümüze ulaşan bu arkeolojik belge, binlerce yıl geçmesine rağmen ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki beklentilerin ve akran kıyaslamalarının insan doğasının değişmez bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.