Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Alanyaspor, kadrosunu gençleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Spor basınına yansıyan haberlere göre, turuncu-yeşilli ekip, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki savunma oyuncusu Umut İslamoğlu'nu antrenmanlara çıkardı. Tunuslu forvet Omar Ben Ali'nin ardından savunma hattı için düşünülen genç oyuncunun kampa katıldığı bildirildi.

1.95 metre boyundaki stoperin fiziksel durumu, hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma becerisi teknik ekip tarafından yakından izleniyor. Deneme sürecinin ardından oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek.

U19 MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ BULUNUYOR

Gençlerbirliği U19 Takımı ile geçtiğimiz sezon 22 resmi maça çıkan Umut İslamoğlu, performansıyla A takıma kadar yükseldi. Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada süre alan genç savunmacı, profesyonel futbola adım atmış oldu. Aynı zamanda U19 Milli Takımı'na da davet edilen oyuncu, potansiyeliyle dikkat çekiyor.

ALANYASPOR'UN GENÇ YATIRIM STRATEJİSİ

Son yıllarda genç yetenekleri keşfedip parlatma stratejisiyle öne çıkan Alanyaspor yönetimi, bu hamlelerle hem dinamik bir kadro kurmayı hem de gelecekteki potansiyel satışlardan sportif ve ekonomik kazanç sağlamayı planlıyor. Umut İslamoğlu'nun kampa dahil edilmesi, kulübün bu uzun vadeli yatırım vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Teknik heyetin olumlu rapor vermesi halinde serbest statüdeki oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.