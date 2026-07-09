Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonun adli süreci netleşti. "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla gözaltına alınan 45 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin büyük bir kısmı serbest bırakılırken, ifadeleri tamamlanan 22 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Savcılık makamı ayrıca 9 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Yetkili makamların aktardığına göre, ev hapsine çarptırılan 4 şüphelinin üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

SORGUDA 1 MAYIS VE SLOGAN DETAYI

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin NATO karşıtı eylemleri ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımları detaylı şekilde incelendi. İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, şüphelilere 1 Mayıs kutlamaları kapsamındaki yürüyüşlere katılıp katılmadıkları ve etkinlik sırasında atılan sloganlara eşlik edip etmedikleri soruldu.

Sorgu sürecinde ayrıca Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan gibi isimlerin fotoğraflarının taşınması ve bu kişileri anan sloganların atılması da soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı.

ADLİ KONTROL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında uygulanan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri, devam eden hukuki süreçlerde şüphelilerin kaçmasını veya delil karartmasını önlemek amacıyla veriliyor. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik verilen ev hapsi kararlarında, şüphelilerin ikametgahlarından çıkmamaları elektronik denetim yöntemleriyle takip edilirken, yargılama süreci tamamlanana kadar eğitim ve sosyal hayatları bu yasal kısıtlamalar çerçevesinde şekilleniyor.