Ekonomi kaynaklarının aktardığına göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl yedincisi organize edilen 'Bilgi Buzkıranı' uluslararası keşif gezisinin sonuçları netleşti. Etkinlik kapsamında ağustos ayında '50 Let Pobedy' nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na gidecek isimler arasında Türk öğrenci Alper Tapkı da yer almayı başardı.

ZORLU SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Macaristan, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerden toplam 5 bin öğrencinin katıldığı yarışma süreci 5 Mayıs'ta başladı. Üç aşamalı zorlu maratonun ilk adımında adaylar; fen bilimleri, ileri teknolojiler ve Arktik keşifleri üzerine bilimsel bir teste tabi tutuldu. İkinci aşamadaki çevrim içi seminerlerin ardından her ülkeden 10 finalist belirlendi. Son aşamada ise öğrenciler, nükleer teknolojilerin dünyayı nasıl değiştirdiğine dair yaratıcı sunumlarını uluslararası jüriye savundu.

KUZEY KUTBU'NDA BİLİMSEL DENEYİM

Yarışmayı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nu bugüne kadar sadece belgesellerde gördüğünü belirterek, bu yolculuğun kendisi için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu açıkladı. Tapkı, "Bu deneyim benim için sadece bir seyahat değil, aynı zamanda öğrenme, araştırma ve kendimi geliştirme fırsatı" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN TEK NÜKLEER BUZKIRAN FİLOSU NEDEN ÖNEMLİ?

Rosatom tarafından işletilen ve dünyada alternatifi bulunmayan nükleer buzkıran filosu, Arktik bölgesindeki kalın buz kütlelerini yararak zorlu deniz taşımacılığının güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Atomflot bünyesinde görev yapan ikinci kaptan yardımcısı Dmitry Kuzmitskiy'nin de bildirdiği üzere, bu özel sefer öğrencilere sadece eşsiz buzdağlarını görme imkanı sunmuyor; aynı zamanda nükleer teknolojilerin bölgenin sürdürülebilir gelişimindeki stratejik rolünü bizzat sahada anlama fırsatı yaratıyor.

Ağustos ayında başlayacak olan keşif gezisinde öğrencileri, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanların liderliğinde gerçekleştirilecek bilimsel deneyler, uygulamalı atölyeler ve interaktif konferanslar bekliyor.