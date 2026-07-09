Online yemek ve market siparişlerinde son dönemde artan kuryenin paketi daireye çıkarmaması şikayetlerinin temelinde yatan sistemsel neden ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kuryeler suistimalleri önlemek ve yasal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla teslimat protokollerini sıkı şekilde uyguluyor.

Sosyal medya ve şikayet platformlarında sıkça gündeme gelen duruma göre, adresini eksiksiz giren tüketiciler kuryelerin kendilerini bina girişine çağırmasından rahatsızlık duyuyor. Ancak kuryeler, sipariş teslim edildikten sonra sisteme girilen paket bana ulaşmadı şeklindeki asılsız bildirimler nedeniyle zor durumda kalabiliyor. Dijital platformlar, teslimatın doğrulamasını kurye üzerinden yaptığı için çalışanlar bu operasyonel prosedürlere uymak zorunda kalıyor.

SİSTEMDEKİ TEMASSIZ TESLİMAT KURALI

Tüketiciler sipariş ekranında herhangi bir tercih belirtmediğinde, sistem otomatik olarak elden teslimat sürecini devreye sokuyor. Bu protokol, kuryenin siparişi doğrudan alıcıya teslim etmesini ve bazı durumlarda yüz yüze onay kodu almasını zorunlu kılıyor. Teslimatın ulaştığını kanıtlamak isteyen kuryeler, onay kodu veya temassız teslimat izni olmayan durumlarda bina ortak alanında bekleyerek müşteriyi teslimat için aşağıya davet ediyor.

TESLİMAT SÜRECİNDE SORUMLULUK DEVREYE GİRİYOR

Sipariş ekranındaki temassız teslimat veya kapıya bırak kutucuğunun işaretlenmesi, hukuki açıdan sorumluluk devri anlamına geliyor. Bu işlemle birlikte müşteri, paketin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu dijital olarak onaylıyor. Böylece kuryenin üzerindeki teslimat ispatı yükümlülüğü kalkıyor ve paketin doğrudan daire kapısına bırakılmasının önü açılıyor.

Sistemin sorunsuz işlemesi için ödemenin online yöntemlerle yapılması büyük önem taşıyor. Nakit veya kapıda kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüz yüze iletişim zorunlu olduğu için temassız teslimat modeli uygulanamıyor. Sipariş notuna talebin açıkça yazılmasının da teslimat sürecini hızlandırdığı ve kuryenin işleyişini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.