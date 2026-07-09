Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil eden Cesur Yürek Spor Kulübü sporcuları Cemil Samet Erkoç ve Burak Efe Akyüz, kendi kategorilerinde altın madalya kazandı. Bu başarıyla tüm rakiplerini geride bırakan iki genç sporcu, aynı zamanda Türkiye Milli Takımı kadrosuna girmeye hak kazandı.

HEDEF VENEDİK'TE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye şampiyonasının tamamlanmasının ardından sporcuların yeni rotası İtalya olarak belirlendi. Erkoç ve Akyüz, 18-27

Eylül tarihleri arasında Venedik kentinde düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terletecek. Şampiyona hazırlıklarına ara vermeden başlanacağı bildirildi.

ANTALYA'NIN DÖVÜŞ SPORLARINDAKİ YÜKSELİŞİ

Kulüp antrenörü Abdulkerim Cesur'un yaptığı açıklamaya göre, elde edilen çifte şampiyonluk uzun süreli, disiplinli ve planlı bir çalışma sürecinin sonucunda geldi. Cesur, asıl amaçlarının İtalya'daki dev organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyaya ulaşmak olduğunu aktardı. Akdeniz bölgesi son dönemde dövüş sporlarında yetiştirdiği yeteneklerle ulusal arenada dikkat çekerken, Venedik'teki şampiyona Antalyalı sporcuların uluslararası vitrine çıkması açısından büyük önem taşıyor.