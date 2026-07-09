Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İsmail Öz'ün oğlu Eyüphan Öz ile Ekaterina Antonov'un düğün töreni, kentin iş ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Antalya'da gerçekleştirilen etkinlik, esnaf odaları temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu.

Antalya Körfez'in aktardığına göre, törenin en çok konuşulan detayı Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile İsmail Öz'ün samimi diyalogları oldu. Öz, geçmiş dönemdeki AESOB olağan genel kurulunda Dere'nin rakibi Mehmet Ali Alkan'ı desteklemişti. Uzun bir aradan sonra aynı karede poz veren ikilinin bu diyaloğu, kulislerde esnaf siyasetindeki gerilimin sona erdiği şeklinde değerlendirildi.

SİYASET VE ESNAF DÜNYASI BİR ARADA

Geniş katılımlı organizasyonda takı merasimi ve kutlamalar sırasında renkli anlar yaşandı. Etkinliğe siyaset dünyasından AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu katılım sağladı.

AESOB SEÇİMLERİNİN ARDINDAN NASIL BİR TABLO OLUŞTU?

Antalya genel kurul süreçleri, oda yönetimleri arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği kritik dönemler olarak biliniyor. Seçim sürecindeki rekabetin ardından gelen bu tür sosyal buluşmalar, kurumlar arası iletişimin normalleşmesi açısından önem taşıyor. Törenin katılımcı listesi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; 6. Bölge Birliği ESKKK ve Isparta ESOB

Başkanı Ahmet Tural, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Tolgahan Demir ve Burdur ESOB

Başkanı Metin Sipahi gibi isimler de bu buluşmada yer aldı.