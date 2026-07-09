Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi doğrultusunda bedelli askerlik tutarının yeniden hesaplandığı bildirildi.

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ikinci altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak uygulanacak. Bedelli askerlik başvuruları ise 7 Temmuz 2026 itibarıyla alınmaya başlandı.

Memur maaş zammı sonrası güncellendi

3 Temmuz'da açıklanan altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52 oranındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Böylece önceki dönemde 416 bin 361 lira 30 kuruş olan bedelli askerlik ücreti, yeni düzenlemeyle 472 bin 653 lira 60 kuruşa yükseldi.

Yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar da arttı

Yeni düzenleme kapsamında yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan yükümlüler için ödenecek ek tutar da güncellendi. Buna göre söz konusu bedel 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni bedelli askerlik ücretinin 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde geçerli olacağını ve başvuru işlemlerinin belirlenen tarihten itibaren sürdüğünü bildirdi.