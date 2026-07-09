Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki fırınlarda 230 gram ekmeğin 20 TL'ye yükselmesinin ardından halk ekmek büfelerindeki fiyat politikasını koruma kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in yönetimiyle, aynı gramajdaki ekmek belediye büfelerinde 10 TL'den satılmaya devam ediyor.

Sektör temsilcileri ve bazı işletme sahipleri; un, enerji ve işçilik gibi temel üretim maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek halk ekmek fiyatlarının da güncellenmesini talep ediyordu. Ancak yerel yönetimin aktardığına göre, dar gelirli vatandaşların temel gıdaya erişimini korumak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışı öne çıkarılarak bu zam talepleri geri çevrildi.

HALK EKMEK BÜFELERİNDE SON DURUM NE?

Alınan bu karar sonrası, özellikle sabahın erken saatlerinde halk ekmek satış noktalarında oluşan yoğunluk belirgin bir artış gösterdi. Serbest piyasanın yarı fiyatına satılan 230 gramlık ekmekler vatandaşların bütçesine doğrudan katkı sağlarken, büfelerdeki günlük üretim kotalarının kısa sürede tükendiği bildirildi. Vatandaşlar, ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemde uygulamanın devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

MALİYET FARKINI KİM KARŞILIYOR?

Serbest piyasada artan girdi maliyetlerine karşın, yerel yönetimlerin sosyal destek bütçeleri aracılığıyla üretimdeki maliyet farkını sübvanse ettiği biliniyor. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı mevcut süreçte, temel gıda ürünlerine ulaşım her geçen gün daha hassas bir konu haline geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı bu fiyat sabitleme modeli, Alanya dahil olmak üzere Büyükşehir'in hizmet ağındaki tüm ilçelerde dar ve sabit gelirli haneler için önemli bir ekonomik güvence oluşturuyor.