Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 23'üncü dönem mezunlarını Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurladı. Toplam 251 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törene, Antalya yargı ve akademi camiasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve aileler katıldı.

Aktarılan bilgilere göre, törende en dikkat çeken anlardan biri fakülte birincisinin ödül takdimi oldu. Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'e atanan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi önceki Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik'in kızı Büşranur Çelik, 23'üncü dönemi birincilikle tamamladı. Başarılı öğrenciye diplomasını bizzat babası Erol Çelik takdim etti. Ardından Büşranur Çelik, isminin yazılı olduğu pirinç plakayı mezuniyet kütüğüne çakarak başarısını ölümsüzleştirdi. Törende ikinci olan Murtaza Kalkan ve üçüncü Muhammet Bora da protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

HUKUKÇULARA 'VİCDAN' VE 'SEVGİ' VURGUSU

Törende konuşan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, hukukun insan hayatını kökten değiştirme gücüne sahip olduğunu vurguladı. Bir hekim olarak iki mesleği bağdaştırdığını belirten Arıcı, işin sevilerek ve vicdanla yapılması halinde insanların hayatının kurtarılabileceğini ifade etti. Arıcı ayrıca, bu etkinliğin üniversite bünyesinde 2026 yılında gerçekleştirilen son mezuniyet töreni olduğunu hatırlatarak akademik ve idari personele emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

GENÇ HUKUKÇULARI HANGİ KARARLAR BEKLİYOR?

Hukuk fakültesinden mezun olan 251 genç, önümüzdeki dönemde avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik ve akademisyenlik gibi geniş bir yelpazede kariyer planlaması yapacak. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecek kaygılarına yanıt verirken, hayatta verilecek en önemli iki kararın iş ve eş seçimi olduğunun altını çizdi. Öztürk, her iki kararda da sevginin esas alınması gerektiğini belirterek, "Hangi iş sizi mutlu edecekse, sabah uyandığınızda koşarak gidecekseniz o işi yapın" tavsiyesinde bulundu.

Tören, protokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından genç hukukçuların meslek yemini etmesiyle devam etti. Dekan Öztürk eşliğinde yemin eden mezunlar, kep atma heyecanıyla eğitim hayatlarını noktalayarak profesyonel meslek yaşantılarına ilk adımı attılar.