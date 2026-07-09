İddiaya göre olay, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavisi tamamlanan ve taburcu işlemleri gerçekleştirilen hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlı hasta için evine nakledilmesi amacıyla ambulans talebinde bulunuldu. Ancak aile, saatler geçmesine rağmen hastaneye nakil ambulansının ulaşmadığını iddia etti.

"6 saat sedyede bekledik"

Hasta yakınları, taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 6 saat boyunca yaşlı hastanın sedye üzerinde beklediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Aile, bekleyiş süresince hastane yetkilileriyle birden fazla kez görüştüklerini ancak kendilerine net bir bilgi verilmediğini iddia etti. Yakınları, "Taburcu işlemleri tamamlandı ancak ambulans bir türlü gelmedi. Tam 6 saat boyunca sedyede beklemek zorunda kaldık. Hareket kabiliyeti olmayan yaşlı bir insana bu mağduriyet neden yaşatıldı?" ifadelerini kullandı.

Özel ambulans çağırdılar

İddiaya göre kamu hastanesinde bekleyişin uzaması üzerine aile, kendi imkanlarıyla çözüm aradı. Yakınlar, özel bir sağlık kuruluşundan ücretli ambulans hizmeti alarak yaşlı hastayı evine naklettiklerini belirtti.

Aile, olayın neden yaşandığının araştırılmasını ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için inceleme başlatılmasını talep etti.

Resmi açıklama bekleniyor

Ambulansın gecikmesinin araç yetersizliği, yoğunluk veya koordinasyon kaynaklı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. İddialarla ilgili Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.