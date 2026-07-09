Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatması planlanan Konyaaltı-Varsak 4. Etap Raylı Sistem Projesi için yeni bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınan projenin yapım sürecini yönetecek ve denetleyecek danışmanlık hizmeti için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale süreci başlatıldı.

Şartnameye göre, ihaleyi kazanacak danışmanlık firması 14,3 kilometrelik ana hat ile 825 metrelik 3. aşama bağlantı hattının tüm kontrollük işlemlerini yürütecek. Yüklenici firmanın hazırlayacağı mimari, statik, elektromekanik ve sinyalizasyon projeleri detaylı şekilde incelenerek maliyet artışına veya süre uzatımına yol açabilecek olası eksiklikler önceden raporlanacak.

TRAFİK VE ULAŞIM SİMÜLASYONLA YÖNETİLECEK

İnşaat çalışmaları boyunca kent trafiğinin asgari düzeyde etkilenmesi için özel önlemler devrede olacak. Kapanacak yolların trafiğe etkisi bilgisayar destekli simülasyonlarla analiz edilerek, kavşaklardaki bekleme süreleri ve kuyruk uzunlukları önceden hesaplanacak. Bununla birlikte, güzergahtan etkilenecek mevcut otobüs ile minibüs hatları yeniden planlanarak vatandaşlar için geçici durak ve aktarma merkezleri oluşturulacak.

ULUSLARARASI FİNANSMAN STANDARTLARI SAĞLANACAK MI?

Danışman firma, yalnızca belediyeye yönelik teknik denetim yapmakla kalmayıp Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına uygun çevresel ile sosyal etki değerlendirme raporları da hazırlayacak. Bu şartın, projenin uluslararası kredi ve dış finansman süreçlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla sözleşmeye eklendiği bildirildi. Toplam 42 ay sürmesi planlanan danışmanlık hizmeti kapsamında, tünel uzmanlarından iş güvenliği mühendislerine kadar geniş bir teknik ekip sahada aktif görev alacak.