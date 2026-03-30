Antalya’nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki yabancı uyruklu sera işçisi kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda silahın bulunamaması soruşturmayı derinleştirdi.

KEPEZ’DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Antalya Kepez Şelale Mahallesi’nde silahla vurulmuş kadın olayı, akşam saatlerinde ortaya çıktı. Saat 20.30 sıralarında 7509 Sokak üzerindeki müstakil evden gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, göğsünden vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki Vahda Şevah’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ve yunus timleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Evdeki ilk incelemelerde dikkat çeken detay ise silah ve kovanın bulunamaması oldu.

SİLAH YOK, ŞÜPHE VAR

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre genç kadının göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Ancak olay yerinde silahın olmaması, dosyanın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilmesine neden oldu.

Evde bulunan kayınvalide ve üç çocuğun ifadesine başvuruldu. Kayınvalidenin ilk ifadesinde, namaz kıldığı sırada bir ses duyduğu, ardından odaya gittiğinde kadını kanlar içinde yerde bulduğunu söylediği öğrenildi.

EŞİ OLAY ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Genç kadının eşi H.B.’nin olay sırasında evde olmadığı, yemek almak için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri, eşi de dahil olmak üzere tüm ihtimalleri değerlendirerek çok yönlü soruşturma başlattı.

Vahda Şevah’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ YIKILDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen genç kadının kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Yakınları ve polis ekipleri kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise yaşananlara inanamadıklarını söyledi. “Bir anda ambulanslar geldi, ne olduğunu anlayamadık…” diyen bir mahalle sakini, olayın şokunu hâlâ atlatamadığını dile getirdi.

Bir evin içindeki sessizlik bazen her şeyi anlatır. O akşam o evde olan tam olarak neydi… henüz net değil.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Antalya’da evde silahla vurulmuş kadın olayı ile ilgili polis ekipleri, olayda kullanılan silahı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak detaylı incelemeler sonrası netlik kazanacak.

Günlük hayatta insanların en güvende olması gereken yer evleri… Ama bu olay, o güven hissinin ne kadar kırılgan olabildiğini bir kez daha hatırlattı.