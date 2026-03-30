Alanya’da PTT yönetimi değişti. Mahmutlar’da görev yapan Yusuf Serkan Aslanol müdür olurken, şubeye Uğur Özkan atandı.

ATAMA BAYRAM SONRASI NETLEŞTİ

Alanya PTT Müdürlüğü’nde beklenen görev değişikliği Ramazan Bayramı sonrasında netleşti. PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atamayla birlikte yeni müdür olarak Yusuf Serkan Aslanol göreve başladı.

Uzun süredir Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde görev yapan Aslanol, sahadaki deneyimi nedeniyle zaten bilinen bir isimdi. Özellikle yoğun yaz sezonlarında artan kargo ve işlem yüküne karşı geliştirdiği çözümlerle dikkat çekmişti.

MAHMUTLAR’DAN MERKEZE YÜKSELDİ

Yaklaşık 5 yıl önce Ankara’dan Alanya Mahmutlar PTT Şubesi’ne atanan Aslanol, görev süresi boyunca operasyonel düzenlemeler ve hizmet hızına yönelik uygulamalarıyla öne çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar arasında “işler daha hızlı ilerliyor” yorumları sık sık duyuluyordu.

Şimdi ise aynı isim, bu kez tüm Alanya’yı kapsayan müdürlük koltuğunda.

Biraz da şu var… PTT deyince çoğu kişinin aklına hâlâ uzun kuyruklar geliyor. Ama son yıllarda özellikle Alanya gibi yoğun ilçelerde bu algı yavaş yavaş kırılıyor. Bu değişimde sahadaki yöneticilerin etkisi az değil.

MAHMUTLAR ŞUBESİNE YENİ İSİM

Aslanol’un merkez müdürlüğüne geçmesiyle birlikte Mahmutlar PTT Şubesi’nde de görev değişimi yaşandı. Şubenin yeni müdürü olarak Uğur Özkan atandı.

Özkan daha önce Alanya PTT Şubesi Amiri olarak görev yapıyordu. Yani sistemi bilen bir isim. Bu da geçiş sürecinde aksama yaşanmayacağı anlamına geliyor.

Vatandaş açısından bakınca mesele basit aslında; kargo zamanında gelsin, işlem hızlı olsun. Gerisi pek konuşulmuyor…

Yeni dönemde özellikle e-ticaret gönderileri, resmi işlemler ve yoğun yaz sezonu trafiği açısından Alanya PTT hizmet kalitesi artacak mı sorusu da merak ediliyor.