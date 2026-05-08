Antalya'nın Etiler Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Mert K.A. evinde ölü bulundu. Silah sesi üzerine 841 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren komşular ve yakınları, genci kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, pompalı tüfekle başından vurulduğu tespit edilen gencin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin evde ve çevrede başlattığı delil toplama işlemleri tamamlandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk incelemelerde gencin hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeni yapılacak detaylı adli tahkikatın ardından netlik kazanacak. Kolluk kuvvetleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

BÖLGEDE ÜZÜNTÜ YARATTI

Antalya genelinde ve Alanya dahil çevre ilçelerde kamuoyu tarafından yakından takip edilen acı gelişme, bölgede üzüntüyle karşılandı. Otopsi işlemleri tamamlanan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Cenazenin teslim edilmesi sırasında ayakta durmakta güçlük çeken acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Gencin cenazesinin, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldüğü bildirildi.