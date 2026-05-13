Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANSET’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon dalgası geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Antalya merkezli operasyonda Ankara ve Adana’da da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüphelinin tamamının yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı O.Y’nin de bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, dosyada belediye çalışanlarının da yer aldığı ortaya çıktı.

14 BELEDİYE PERSONELİ DOSYADA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerden 14’ünün Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı bildirildi. Ayrıca 1 kişinin Keçiören Belediyesinde memur olduğu, 1 şüphelinin ise şirket sahibi olduğu öğrenildi.

Antalya ANSET ihale soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, kamu ihalelerine müdahale edildiği ve bazı şirketlere haksız menfaat sağlandığı iddiaları araştırılıyor.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 14 TUTUKLAMA ÇIKMIŞTI

Dosyanın önceki aşamasında 30 Nisan’da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne’de operasyon düzenlenmişti. İlk etapta 27 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 2 kişi daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

113 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasında mülkiye başmüfettişi raporları, bilirkişi incelemeleri ve teknik takip çalışmalarının yer aldığı öğrenildi. Dosyada, ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve yaklaşık 113 milyon 426 bin 440 lira kamu zararı oluştuğu iddiasına yer verildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni deliller doğrultusunda dosyanın genişleyebileceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.