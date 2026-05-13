Kepez’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet kısa sürede tamamen yandı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar ve vatandaşların tavrı dikkat çekti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Özellikle Antalya Kepez kamyonet yangını sırasında yaşanan küçük patlamalar çevrede korku oluşturdu.

GÖKSU MAHALLESİ'NDE KORKU DOLU ANLAR

Olay, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki kamyonetten yoğun duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

Kısa süre sonra motor bölümünden yükselen alevler tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PATLAMA SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Antalya araç yangını ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği sırada kamyonetten zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri geldi.

Yangın nedeniyle Gazi Bulvarı’nda trafik kısa süreli kontrollü sağlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

VATANDAŞLARIN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Yangın sırasında bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalışması çevrede tepki topladı. Özellikle bir vatandaşın patlamalara rağmen araca oldukça yaklaşması çevredekileri tedirgin etti.

O anlarda çevrede bulunan bazı kişiler, “Hâlâ çekmeye çalışıyor” diyerek tehlikeye yaklaşan kişiyi uyarmaya çalıştı.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dönemde özellikle yaz aylarına yaklaşılırken seyir halindeki araç yangınları Antalya’da daha sık gündeme geliyor. Uzmanlar, sürücülerin motor bölümünden gelen duman, yanık kokusu ve elektrik arızalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.