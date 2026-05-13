Antalya'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Mazıdağı istikametine giden güzergahta, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan yolda peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, keskin virajı alamayan bir otomobil yoldan çıkarak askeri alana düştü. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkardı.

İKİNCİ KAZA DİKKATSİZLİK SONUCU GELDİ

İlk olayın üzerinden henüz bir saat geçmişken, aynı güzergahı kullanan başka bir sürücü daha tehlike atlattı. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, ilk kazaya bakmak için dikkati dağılan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Bir saat içinde aynı noktada yaşanan iki olay, yoldaki fiziki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

BÖLGE HALKINDAN GÜVENLİK ÖNLEMİ TALEBİ

Çevredeki vatandaşlar, söz konusu virajın keskinliği nedeniyle araçların sık sık karşı şeride geçtiğini veya yoldan çıktığını belirtiyor. Görgü tanıkları, yetkililerden acil olarak uyarı levhalarının artırılmasını ve hız düşürücü fiziki tedbirlerin alınmasını talep etti. Sürekli tekrarlanan bu durumun can kaybına yol açmadan çözülmesi isteniyor.

ALANYALI SÜRÜCÜLER İÇİN GÜZERGAH UYARISI

Antalya Şehir Hastanesi, sunduğu kapsamlı sağlık hizmetleri nedeniyle Alanya'dan her gün çok sayıda hastanın ve hasta yakınının seyahat ettiği bir nokta olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle güzergahtaki fiziki riskler, Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hastaneye ulaşım sağlayan sürücülerin, özellikle Mazıdağı yönündeki bu keskin viraja yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve çevreye odaklanmadan yola dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.