Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımdaki yön tabelasına çarparak devirdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı üzerinde, Mithatpaşa Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yapay Şelale istikametinde ilerleyen bir otomobil ile kavşakta seyreden başka bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KALDIRIMA ÇIKTI

Çarpışmanın ardından araçlardan biri sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma savruldu. Araç, yol kenarında bulunan demir direkli yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülerek devrilirken, çevrede maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameraları, çarpışma anını ve aracın savrularak yön tabelasına çarpmasını kaydetti. Görüntülerde çarpmanın ardından aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktığı net şekilde görülüyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Araçlarda ve belediyeye ait yön tabelasında maddi hasar oluştuğu bildirildi.