2026 FIFA

Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan İran Futbol Milli Takımı, turnuva öncesi hazırlık kampı için Antalya'yı tercih etti. Tahran'dan kalkan uçakla saat 13.40 sularında Antalya Havalimanı'na iniş yapan kafile, geniş güvenlik önlemleri altında dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, polis ve güvenlik personelinin eşlik ettiği oyuncular ile teknik heyet, kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp sürecini geçirecekleri otele doğru yola çıktı. Takıma otel yolculuğu boyunca polis korteji eşlik etti.

VİZE İŞLEMLERİ VE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI NASIL OLACAK?

İran Milli Takımı'nın Antalya'daki kamp dönemi yaklaşık 2 hafta sürecek. Bu süre zarfında takım sadece antrenman yapmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD için gereken vize işlemlerini de kamp süreci içerisinde tamamlayacak. Turnuva hazırlıklarının en önemli aşamalarından biri olan hazırlık maçı ise 29 Mayıs tarihinde Gambiya'ya karşı oynanacak.

ANTALYA BÖLGESİNİN SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ NEDİR?

Akdeniz çanağının en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya bölgesi, sahip olduğu iklim koşulları ve gelişmiş tesis altyapısıyla küresel spor kulüplerinin kamp tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle uluslararası milli takımların turnuva öncesi kamp dönemlerinde Antalya'yı seçmesi, bölgenin spor turizmi pazarındaki marka değerini güçlendiriyor. Bu nitelikteki uluslararası spor organizasyonlarının, Alanya ve çevre ilçelerdeki konaklama ile hizmet sektörünün tanıtımına da dolaylı yoldan pozitif yansımaları olduğu biliniyor.