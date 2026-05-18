Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu, Türkiye genelinde geniş çaplı bir soruşturmayı ortaya çıkardı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 183 şüpheli için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda adrese baskın düzenledi.

11,4 MİLYAR LİRALIK HAREKET TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Mali hareketlerin uzun süredir teknik ve finansal incelemeyle takip edildiği öğrenildi.

Yürütülen incelemelerde, Antalya’da faaliyet gösterdiği değerlendirilen 10 yasa dışı bahis ofisi de tespit edildi. Siber polis ekipleri, dijital materyaller ve finansal kayıtlar üzerinde çalışma başlattı.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu hangi illerde yapıldı? sorusu da gün içinde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyon, Antalya’nın yanı sıra farklı şehirlerde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları ve kripto para transferleri üzerinden dolaşıma soktuğu iddia edilirken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ile finansal dokümana el konuldu.

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.