Antalya'da etkisini artıran sıcak hava, bayram tatili öncesinde sahillere hareket getirdi. Türkiye'nin ve dünyanın en bilinen plajları arasında yer alan Konyaaltı Sahili, güneşli havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistlerle doldu. Ortaya çıkan görüntüler, yaz sezonunun başladığını düşündürdü.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE YAZ YOĞUNLUĞU

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 87'ye kadar yükseldiği Antalya'da, bunaltıcı havadan bunalan vatandaşlar sahile akın etti.

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bir bölümü Akdeniz'in serin sularına girerek ferahlarken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil boyunca oluşan hareketlilik, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde turizm sezonunun temposunu da yansıttı.

SU SPORLARINA YOĞUN İLGİ

Deniz keyfini sporla birleştirmek isteyenler de sahilde renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle kürek sporu ve ayakta sörf (SUP) yapanların sayısındaki artış dikkat çekti. Akdeniz'in sakin yüzeyinde yapılan su sporları, sahile gelenlerin ilgisini çekti.

TURİZM KENTİNDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Antalya'da bayram tatili öncesinde sahillerde yaşanan yoğunluk, otellerdeki doluluk ve kent merkezindeki hareketlilikle birlikte turizm sezonunun hız kazandığını gösterdi. Konyaaltı Sahili'ndeki canlılık, Antalya ekonomisinin önemli lokomotiflerinden olan turizmin yaz dönemine güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koydu.

ALANYA VE MANAVGAT SAHİLLERİNDE DE BENZER HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Antalya merkezde yaşanan yoğunluğun, önümüzdeki günlerde Alanya, Side, Manavgat ve Gazipaşa sahillerine de yansıması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin deniz sezonunu erkenden açmasına neden oluyor.

Turizm sektör temsilcileri, sıcak havaların etkisiyle sahillerdeki canlılığın artmasının bölge esnafı, konaklama işletmeleri ve su sporları işletmeleri açısından da olumlu bir tablo oluşturduğunu belirtiyor.