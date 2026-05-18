Artvin'de 1984 ve 1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Kadir Halvaşi yaşamını yitirdi. Vefat haberi, mevcut Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Erdem'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, eski başkanın cenazesi 19 Mayıs Salı günü ikindi namazının ardından Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Erdem taziye mesajında, Halvaşi'nin kente yaptığı değerli hizmetlerle her zaman anılacağını belirterek ailesine, sevenlerine ve hemşehrilerine başsağlığı diledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vefat gelişmesi üzerine bir mesaj yayımladı. Günaydın'ın aktardığına göre Halvaşi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde göreve gelmesiyle yerel siyaset tarihinde özel bir konuma sahipti. Kesintisiz on yıl boyunca yürüttüğü görev süresince halkla kurduğu güçlü bağ sayesinde efsanevi bir isim olarak anılıyordu.

Cenaze töreninin Antalya'da düzenlenecek olması nedeniyle, Kurşunlu Camii'ndeki cenaze namazına bölgedeki çeşitli siyasi temsilcilerin ve vatandaşların da yoğun katılım göstermesi bekleniyor.