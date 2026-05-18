Antalya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Varsak Kirmeç Festivali’nde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Festival alanında vatandaşlara hitap etmek isteyen eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, çıktığı deve üzerinde dengesini kaybederek düştü.

FESTİVALDE PANİK YAŞANDI

Kepez ilçesindeki festival alanında gerçekleşen olay sırasında Ayanoğlu’nun deve üzerinde ayakta konuşmaya çalıştığı görüldü. Bir anda sendeleyen Ayanoğlu’nun düşmek üzere olduğunu fark eden damadı Osman Kozanoğlu hızla müdahale etti.

Antalya Varsak Kirmeç Festivali deve düşme olayı kısa sürede alandaki vatandaşların dikkatini çekti. Çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, Ayanoğlu’nun ciddi şekilde yaralanmaması derin nefes aldırdı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay sonrası festival alanında kısa süreli hareketlilik yaşandı. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Ayanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Festivalde yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başladı.

VARSKAK’TA TANINAN İSİMLERDEN BİRİ

1994-2004 yılları arasında Varsak Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayanoğlu, bölgede uzun yıllardır tanınan isimler arasında yer alıyor. Belediye başkanlığı sonrası ticari faaliyetlerini sürdüren Ayanoğlu’nun özellikle inşaat, hayvancılık ve kurbanlık satış alanlarında çalışmaları bulunduğu biliniyor.

Ayrıca bölgede sosyal projelere destek verdiği ve hayır çalışmalarıyla da tanındığı ifade ediliyor.