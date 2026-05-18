Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) resmi internet sitesinde yayımladığı bilgilere göre, Antalya'nın dört ilçesinde 19 Mayıs 2026 tarihinde altyapı güçlendirme ve bakım faaliyetleri kapsamında elektrik kesintilerine gidilecek. Kesintiler Alanya, Kepez, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki belirli mahalleleri kapsayacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya'da gece saatlerinde başlayacak ilk kesinti 00.30 ile 03.00 arasında gerçekleşecek. Hisariçi, Kadıpaşa, Saray, Tophane, Çarşı ve Şekerhane mahallelerinde enerji akışı durdurulacak. Aynı saat diliminde Hayete Hanım, Hüseyin Okan, Damlataş, Alaaddinoğlu, Kuyularönü, Martı, Kale ve Kozan bölgeleri ile Gül Sokak, Hüseyin Okan Sokak, Akmanlar Sokak, Alaaddinoğlu Sokak ve Martı Sokak çevrelerinde de yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek.

Gündüz saatlerindeki ikinci kesinti ise Çamlıca Mahallesi'ni kapsıyor. Lortlar Sokak ve çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek enerji kesintisi uygulanacak.

KEPEZ, MURATPAŞA VE SERİK KESİNTİ PROGRAMI

Kepez ilçesinde Düdenbaşı Mahallesi 2365

Sokak ve çevresinde gece 00.30 ile 03.00 saatleri arasında yatırım çalışması yürütülecek. Muratpaşa'da ise Güzeloba Mahallesi 2313, 2316 ve 2320 sokakları çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım faaliyetleri nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Serik ilçesindeki planlı kesinti programı Etler Mahallesi'ni etkileyecek. Etler 12 ve Etler 14 bölgeleri çevresinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke bakım işlemleri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Uzmanlar, planlı kesinti saatlerinden önce ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazların fişten çekilmesini öneriyor. Enerjinin tekrar verilmesi sırasında şebekede oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı beyaz eşyaların ve elektronik aletlerin korunması önem taşıyor.