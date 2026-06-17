Pandemi sonrası ilginin arttığı karavancılık sektöründe, altyapı yetersizlikleri ve yerel yönetimlerin getirdiği yasaklar tartışma yaratmaya devam ediyor. Antalya Kamp Karavan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Atay'ın yaptığı açıklamalara göre, karavancılar park alanı bulamamak ve yasal araç olmalarına rağmen engellenmek gibi ciddi sorunlar yaşıyor.

Karavan yaşamının sadece bir tatil değil, tüketim alışkanlıklarını düzenleyen bir kültür olduğunu belirten Atay, dernek olarak ilk yardım ve oryantiring gibi eğitimler düzenlediklerini aktardı. Ancak sektöre yeni katılan bazı kişilerin çevreye verdiği zararın, tüm karavancılara yönelik olumsuz bir algı oluşturduğuna dikkat çekildi.

ÜCRETSİZ HİZMET DEĞİL ALTYAPI TALEBİ

Karavancıların en büyük probleminin konaklama alanları olduğunu vurgulayan Atay, belediyelerden ücretsiz hizmet beklemediklerini, temiz su temini ve atık su boşaltımı yapılabilecek sistemli alanlar talep ettiklerini bildirdi. Ayrıca, karavanların Kahramanmaraş merkezli depremlerde mikro çözüm merkezleri olarak işlev gördüğü hatırlatılarak, afet toplanma alanlarına entegre karavan parklarının kurulması önerildi.

YASAK TABELALARININ HUKUKİ BOYUTU

Son dönemde birçok bölgede karşılaşılan "Karavan Giremez" tabelalarının hukuki açıdan sorunlu olduğu öne sürüldü. Atay, karavanların da plakalı ve yasal taşıtlar olduğunu belirterek, otomobillerin girebildiği alanlara karavanların alınmamasının devam eden davalara konu olduğunu ifade etti. Gittikleri bölgelerde yerel esnaftan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayan karavancıların dışlanmaması gerektiği vurgulandı.

TURİZM BÖLGELERİNDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

Antalya genelinde yaşanan bu altyapı ve yasak tartışmaları, Alanya gibi alternatif turizm arayışındaki ilçelerde de yakından takip ediliyor. Özellikle yaz aylarında artan karavan trafiğinin doğru yönetilmesi halinde yerel ekonomiye katkı sunabileceği, aksi durumda ise sahil şeritlerinde benzer park krizlerinin muhtemel etkiler yaratabileceği kamuoyunda değerlendiriliyor.