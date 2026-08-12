Alanya'nın en yoğun turizm bölgelerinden Damlataş sahilinde denize dökülen kirli atıklar, çevre kirliliği ve altyapı yetersizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından yerel siyasilerden altyapı vurgulu açıklamalar geldi.

AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Yüzbaşıoğlu'nun aktardığına göre, sahil bandında kaydedilen görüntüler ilçenin arıtma kapasitesi sorununu doğrudan gözler önüne seriyor. Sosyal medya üzerinden duruma tepki gösteren Yüzbaşıoğlu, kirliliğin Kurbağalı Dere'yi andırdığını belirterek, söz konusu alanın Alanya'nın gözbebeği Damlataş sahili olduğunu hatırlattı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN TEMEL SORUN

Açıklamasında konunun farklı gündemlerle saptırılmaması gerektiğinin altını çizen Yüzbaşıoğlu, Alanya'nın en acil müdahale gerektiren yegane çevre probleminin arıtma tesisleri olduğunu vurguladı. Yetkilileri göreve davet eden Yüzbaşıoğlu, gerekli altyapı adımlarının atılmaması durumunda ilerleyen dönemde çocukların gönül rahatlığıyla yüzebileceği temiz bir deniz kalmayacağı uyarısında bulundu.

ALANYA İÇİN ARITMA NEDEN KRİTİK?

Turizm sezonunda nüfusu katlanarak artan Alanya'da, mevcut arıtma tesislerinin kapasitesi ve modernizasyonu yerel idarenin en önemli sınavları arasında yer alıyor. Özellikle Damlataş ve Kleopatra gibi uluslararası bilinirliğe sahip plajların su kalitesinin korunması, hem halk sağlığı hem de bölgenin turizm gelirleri açısından hayati bir standart olarak yakından takip ediliyor.