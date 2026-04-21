Antalya Kumluca’da gece meydana gelen trafik kazası, Cumartesi günü saat 03.45 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Tekinler’in kullandığı 07 TB 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve B.A. (22) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Cemal Tekinler, önce Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Tekinler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Tekinler’in cenazesi, morg işlemlerinin ardından Hacıveliler Mahallesi’ndeki Zeytinlik Mezarlığı’nda dün saat 17.30’da toprağa verildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Kumluca’da kafa kafaya trafik kazası sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Gece saatlerinde yaşanan bu tür kazalar, özellikle uzun yol ve düşük görüş koşullarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.