Alanya Kaymakamlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilçede uygulanacak önlemleri duyurdu. Açıklamaya göre sınav, kent genelindeki 12 okulda gerçekleştirilecek ve toplam 3 bin 315 öğrenci sınava girecek.

LGS’nin ilk oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Öğrencilerin sınava rahat bir ortamda girebilmesi için Bölge Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından ulaşım, güvenlik ve çevresel gürültü konusunda çeşitli kararlar alındı.

Sınav günü okul çevrelerinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi’nde park yasağı uygulanacak. Ayrıca Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde trafik akışı geçici olarak tek yönlü sağlanacak. Yetkililer, sürücülerin trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymasını istedi.

Gürültünün en aza indirilmesi için 12 Haziran Cuma günü saat 23.00’ten itibaren ilçede müzikli etkinliklere izin verilmeyecek. Sınav günü olan 13 Haziran Cumartesi’de ise 08.00 ile 13.00 saatleri arasında okul çevrelerinde iş makinesi çalıştırılması ve yüksek ses oluşturabilecek faaliyetler durdurulacak.

Denetimlerin Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Kimlik kartını kaybeden veya yenileme işlemi yaptırması gereken öğrenciler için de özel düzenleme yapıldı. Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav günü 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak ve acil kimlik işlemlerini gerçekleştirecek.

Kaymakamlık açıklamasında, sınava katılacak öğrencilere başarı dilekleri iletilirken vatandaşlardan da sınav saatlerinde sessizliğe özen göstermeleri ve alınan tedbirlere destek vermeleri istendi.

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı Basın Açıklaması