Ev sahibi olma planı yapan vatandaşlar için bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. Finans kuruluşlarının güncel verilerine göre, 60 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde en uygun maliyetli seçenekler belli oldu.

Güncel piyasa koşullarında en düşük faiz oranını yüzde 2,84 ile QNB sunuyor. Bu bankadan çekilecek 1 milyon TL'lik kredinin aylık taksiti 34.903,46 TL olurken, beş yılın sonundaki toplam geri ödeme tutarı 2.119.457 TL'ye ulaşıyor.

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası'nda ise faiz oranı yüzde 3,19 olarak açıklandı. Bu oran üzerinden hesaplandığında aylık ödemeler 37.616,37 TL'ye, toplam maliyet ise 2.282.082 TL'ye çıkıyor. Özel bankalardan Denizbank yüzde 3,31 faiz oranıyla kredi sağlarken, aylık taksit tutarını 38.565,90 TL, toplam geri ödemeyi de 2.339.054 TL olarak duyurdu.

BANKALAR ARASI FARK NE KADAR?

Tüketicilerin banka tercihleri, 60 aylık vade sonunda ciddi maliyet farkları yaratıyor. En düşük oranı sunan QNB ile listedeki en yüksek orana sahip Denizbank arasındaki toplam geri ödeme farkı 219.597 TL'yi buluyor. Kredi kullanımından önce pazar araştırması yapılması, uzun vadeli borçlanmalarda tüketici bütçesini doğrudan koruyor.