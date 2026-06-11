ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında klima denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ve ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, halk otobüsleri duraklarda ve güzergâh üzerinde durdurularak kontrol ediliyor. Ekipler, araçlarda klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını incelerken, yolcuların güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için gerekli uyarılarda bulunuyor.

OTOBÜSLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Kent genelinde yapılan uygulamalarda toplu taşıma araçlarının klima sistemleri başta olmak üzere engelli rampaları, araç içi düzeni, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor. Kliması çalışmayan, kapalı tutulan ya da arıza bildirimi yapılan araçlarla ilgili tutanak tutulurken, sürücülere ve araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymadığı tespit edilen araçlar hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatılıyor.

KONFORLU ULAŞIM İÇİN DENETİMLER SÜRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Ekipler, özellikle sıcak havalarda yolcu yoğunluğunun arttığı hatlarda kontrollerini sürdürerek, vatandaşların daha konforlu şartlarda seyahat etmesini hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi