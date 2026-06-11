ÇAĞLARCA Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun yıllardır kullandıklarını belirttikleri yolun kapanması nedeniyle ulaşım, altyapı ve acil sağlık hizmetlerinde sorun yaşadıklarını ifade etti. Mahalledeki Doktorlar Sitesi sakinleri, 4440 Sokak olarak bilinen bağlantı yolunun geçmişte köy yolu olarak kullanıldığını, 2/B sürecinin ardından yaşanan mülkiyet değişiklikleriyle yolun bir bölümünün kapandığını belirtti. Yolun kapanması nedeniyle hem sitede yaşayanların hem de bölgede bulunan bazı hanelerin mahalleyle bağlantısında sorun oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, ASAT'a ait olduğunu belirttikleri su hattının da yol bulunmadığı için açıktan geçtiğini savundu. Mahalle sakinleri, yolun kapalı olan yaklaşık 30 metrelik bölümünün açılmasıyla ulaşım, altyapı ve acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözülebileceğini belirterek, ASAT ve ilgili belediye birimlerinden kalıcı çözüm beklediklerini dile getirdi.

ULAŞIMIN RESMİ YOLDAN SAĞLANMASINI İSTİYORLAR

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Bozkurt, söz konusu güzergahın yıllarca bağlantı yolu olarak kullanıldığını söyledi. Bölgedeki evlerin imarlı ve iskanlı olduğunu belirten Bozkurt, “Burası 4440 Sokak. Normal kadastro olarak köyün bağlantı yoluydu. Bu bağlantı yolu 2/B olaylarından sonra bazı intikallere uğradı. Gördüğünüz gibi o köşeden itibaren kapanmış oldu" dedi. Yolun kapanmasının sadece site sakinlerini değil, bölgede yaşayan diğer vatandaşları da etkilediğini anlatan Bozkurt, “Yukarıda en az 50 ev var. Bu evler köyle ve aşağıyla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor. Biz site olarak da mağduruz. Aşağıdaki köylü buradan 200 metrelik yoldan geçecek yerde 1500 metrelik yoldan geçmek durumunda kalıyor. Buradaki 30-40 metrelik alanın açılmasıyla bütün bu sorunlar çözülmüş olacak" dedi. Bozkurt, kapalı yol nedeniyle resmi görevlilerin ve hizmet ekiplerinin de bölgeye ulaşmakta zorlandığını savunarak, “4440 sokağa gelen resmi belgeler bizim evlerimize ve aşağıdaki evlere ulaşmıyor. Resmi görevliler orman yolunu bilmiyor. Dolayısıyla bir ulaşım sorunu çıkıyor" diye konuştu.

'ASAT HATTI AÇIKTAN GEÇİYOR'

Bozkurt, bölgede ASAT'a ait olduğunu belirttiği su hattının da yol sorunu nedeniyle açıktan geçtiğini ve bunun risk oluşturduğunu ileri sürdü. Su hattının yalnızca sitedeki evlere değil, aşağıdaki bazı konutlara da hizmet verdiğini anlatan Bozkurt, “Su hizmeti yoldan geçmek durumunda. Yol olmadığı için başkasının arazisinden geçmek durumunda kalıyor ve ASAT zor durumda kalıyor. Borular da açıktan gidiyor. Bu borudan aşağıdaki evler de su alıyor. Dolayısıyla geniş bir kitle için tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Bozkurt, çözüm için ilgili kurumlarla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirterek, “Biz kendimize düşen yardımları yapmaya hazırız. Bize ne düşüyorsa çözüm için yaparız. Burada ASAT'la belediyenin ortak hareket etmesi gerekiyor. Nihayetinde yaklaşık 30 metrelik bir yer. Buradaki çözüm budur" dedi.

HASTANEYE ULAŞIMDA SORUN YAŞANIYOR

Doktorlar Sitesi sakinlerinden Halis Çakır da bölgede 25 yılı aşkın süredir yaşadığını, yol sorununun yıllardır çözülemediğini söyledi. Bölgeye taşındıklarında mevcut yollarının bulunduğunu ifade eden Çakır, “Sonradan 2/B'den birtakım satın almalar sonucu yolumuzu kaybettik. Hukuk yoluyla aramaya çalıştık ama hukuk bize yardımcı olmadı ve sözü edilen yolu kaybetmiş olduk" dedi. Çakır, şu anda kullandıkları yolun kalıcı ve resmi bir yol olmadığını savunarak, şöyle konuştu: “Biz bu yolu zorunlu olarak kullanmaktayız ama bu yol kalıcı değil. Tapusu tescilli değil. Sadece geçici olarak kullanmaktayız. Biz kalıcı, kamuya açık, tapu kadastrosunun tescil ettiği, imarın benimsediği bir yol arayışı içerisindeyiz." Sitede doktorların da yaşadığını ve bazı site sakinlerinin gece gündüz hastaneye gidip geldiğini anlatan Çakır, “Bu yol kapandığı zaman ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bir tek ulaşım şansımız var, helikopter. Helikopter pistimiz olmadığına göre helikopteri de kullanma şansımız olmayacak" ifadelerini kullandı. Çakır, ASAT'a ait olduğunu belirttiği su borusunun açıktan geçtiğini belirterek, “Bu borunun açıktan geçmesi sakıncalı. Hukuki değil, güvenli değil, sağlıklı değil. Birisi bir taş vursa bu su hattı zarar görebilir. Bu konuda ASAT'a da müracaat edildi" diye konuştu.

AMBULANS ULAŞMAKTA ZORLANIYOR

Bölge sakinlerinden Talip Hacıtalipoğlu ise geçmişte yaşanan bir sağlık sorunu sırasında ambulansın bölgeye ulaşmakta zorlandığını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır bölgeye gelip gittiğini anlatan Hacıtalipoğlu, bir kaza sonrası ambulans çağırdıklarını belirterek, “Halis hocamız bir ağaçtan düşme olayı yaşadı. Hemen ambulans çağırdık fakat ambulansın buraya gelmesi çok uzun sürdü. Yolları tarif ede ede, hatta ben arabamla ambulansa yol açarak buraya zorla getirebildim" dedi. Hacıtalipoğlu, sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Hastaneye zor yetiştirdik. Acilen, ivedi şekilde bu yolun açılması gerektiği aşikar" diye konuştu.

Kaynak: DHA