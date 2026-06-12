Ünlü Hollywood yıldızı Michelle Pfeiffer ve televizyon yapımcısı David E. Kelley'nin 33 yıl önce başlayan ilişkileri, uzun soluklu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Pfeiffer'ın aktardığına göre, Ocak 1993'te Santa Monica'daki bir restoranda gerçekleşen ilk buluşma, tarafların pek de gönüllü olmadığı bir "kör randevu" olarak planlandı.

KIZ KARDEŞİ İÇİN DÜŞÜNMÜŞTÜ

68 yaşındaki aktris, bu buluşmaya başlangıçta gitmek istemediğini ve son anda karar değiştirdiğini belirtiyor. Randevuya yalnız gitmek yerine yanına kız kardeşini alan Pfeiffer'ın asıl niyetinin, hiç tanımadığı Kelley ile kız kardeşinin arasını yapmak olduğu ifade edildi.

İkilinin ilk buluşması oldukça sessiz geçti. Pfeiffer, yapımcı David E. Kelley'nin içe dönük biri olduğunu, kendisinin de sosyal ortamlarda utangaç davranması nedeniyle gece boyunca çok az konuştuklarını dile getirdi. Ancak bu çekingen başlangıç, zamanla ciddi bir ilişkiye dönüştü.

AİLE KURMA SÜRECİ VE EVLİLİK

Pfeiffer, Kelley ile tanıştığı dönemde özel evlat edinme sürecini başlatmıştı. Mart 1993'te kızı Claudia Rose'u evlat edinen oyuncu, aynı yılın kasım ayında Kelley ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliğinden kısa bir süre sonra oğulları John Henry dünyaya geldi. Daha önce 1981-1988 yılları arasında Peter Horton ile evli kalan Pfeiffer için bu ikinci evlilik, hayatının dönüm noktası oldu.

HOLLYWOOD STANDARTLARINDA İSTİSNAİ BİR SÜRE

Gösteri dünyasında evliliklerin genellikle kısa sürede sonlanması yaygın bir durumken, Pfeiffer ve Kelley çiftinin 33 yıla ulaşan birlikteliği sektörel bir istisna olarak değerlendiriliyor. Uzun süreli evliliklerin temelinde yatan dinamikleri açıklayan Pfeiffer, eşine duyduğu derin saygının altını çiziyor.

Başarılı oyuncu, evliliğine dair yaptığı açıklamada, eşinden daha dürüst bir insanla karşılaşmadığını belirterek, onun mizah anlayışı ve zekasına büyük saygı duyduğunu ifade etti. Pfeiffer'a göre, karşılıklı saygının yitirilmesi evliliklerin bitmesindeki en temel etken konumunda bulunuyor.