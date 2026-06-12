TBMM

Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda, dijital platformların ve karanlık internetin (Darknet) çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırıldı. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun'un komisyona yaptığı sunumda, internet üzerinden yasa dışı silah ve uyuşturucu temininin ulaştığı boyutlar paylaşıldı.

Tosun'un aktardığına göre, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte her yaştan birey tehlikeli internet ortamlarına kolayca erişebiliyor. Darknet platformlarında "Glock silah 700 dolar. Özel kuryeyle gece 03.00'te teslim" veya Batman menşeli bir forumda "Pompalı tüfek 2 bin TL" gibi açık ilanların yer aldığı belirtildi. İnternet üzerinden yemek siparişi verir gibi uyuşturucu alınabildiği ifade edildi.

OKUL SALDIRILARI KÜRESEL BİR AKIM

Silaha erişimin kolaylaşması, dünya genelinde okul saldırılarının artmasında temel etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Siber terör altyapısıyla desteklenen ve "Mass Shooting" (toplu silahlı saldırı) olarak adlandırılan bu eylemlerde küresel çapta yüzde 400 oranında bir artış yaşandığı bildirildi. Türkiye'de ise 9 ila 18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 88'inden fazlasının çevrimiçi ortamlarda taciz veya şantaja maruz kaldığı tespit edildi. Bu durumun gençleri uyuşturucu kullanımına, intihara veya şiddet eylemlerine sürükleyebildiği vurgulandı.

ANONİM İHBAR SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya üzerinden yayılan siber zorbalık ile Mavi Balina benzeri manipülatif akımlara karşı, uluslararası alanda yeni önlemler geliştiriliyor. ABD'de uygulanan ve 403 binden fazla ihbarın yapıldığı anonim ihbar sistemi sayesinde bugüne kadar 19 okul saldırısının önlendiği ve 1269 gencin hayatının kurtarıldığı komisyonda paylaşıldı. Uzmanlar, benzer bir ortak veri işleme ve anonim ihbar ağının yerel kolluk kuvvetleriyle entegre edilmesinin, Türkiye'deki siber zorbalık ve şiddet vakalarının önüne geçilmesinde kritik bir adım olacağını belirtiyor.