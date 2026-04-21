Alanya Kültür Merkezi önünde bozuk yol yine kazaya yol açtı. Çukura giren otomobilin ön takımı kırıldı, trafik dakikalarca kilitlendi.

YİNE AYNI NOKTA, YİNE AYNI SORUN

Alanya’da bozuk yol ve çukur kaynaklı araç hasarı şikayetlerine bir yenisi daha eklendi. İlçenin yoğun kullanılan noktalarından biri olan Alanya Kültür Merkezi önünde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil derin çukura girince ciddi hasar aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, çukura girdikten sonra kontrolünü kaybetti ve ön takımında kırılma meydana geldi. Araç yolda kaldı, sürücü kendi imkanlarıyla ilerleyemedi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, KUYRUK OLUŞTU

Arızalanan araç nedeniyle yolun bir bölümü kısa sürede trafiğe kapandı. Özellikle Alanya Kültür Merkezi çevresinde trafik yoğunluğu artarken, ara sokaklardan ana yola çıkmak isteyen sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Olayın ardından bölgede metrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, “Her gün aynı çukurdan geçiyoruz, ne zaman düzeltilecek?” diyerek duruma tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLER AYNI ŞİKAYETİ DİLE GETİRİYOR

Alanya’da devam eden altyapı çalışmaları sırasında oluşan bozuk yolların uzun süre onarılmaması, sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Alanya’da çukur nedeniyle araç hasarı yaşayan sürücüler, benzer olayların sık sık yaşandığını ifade ediyor.

Gün içinde yüzlerce aracın geçtiği bu noktada, küçük bir dikkatsizlik bile ciddi masraflara yol açabiliyor. Bir sürücü, “Geçen hafta lastik patlattım, bugün başka bir araç pert oldu. Bu yol artık sorun olmaktan çıktı, tehlike oldu” sözleriyle durumu özetledi.

GÖZLER YOL ÇALIŞMALARINDA

Bölgede yaşanan son olayın ardından sürücüler, Alanya’da bozuk yolların ne zaman onarılacağı sorusuna yanıt bekliyor. Özellikle yoğun kullanılan ana arterlerde bakım çalışmalarının hızlandırılması isteniyor.