Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı İnfaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre; "Uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve tutuklu/hükümlünün kaçmasına yardım etmek" suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B.’nin (30) Demirtaş Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü M.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL