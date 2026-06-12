Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, son dönemde artan şikayetler üzerine harekete geçti. Kurul, 11 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, vatandaşlara kesin vize sözü veren altı farklı şirketin dosyalarını inceleyerek reklam faaliyetlerini tedbiren durdurdu.

EKONOMİ'nin aktardığı bilgilere göre, söz konusu firmalar hakkında re'sen inceleme başlatıldı. Şirketlerin tüketicilere yönelik yayınladığı reklamlarda yer alan "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "%100 onay garantisi" ve "hızlı sonuç garantisi" gibi ifadelerin aldatıcı olduğu tespit edildi.

KARAR SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Reklam Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, tüketiciyi yanıltan bu tanıtımlara 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası kesildi. Kurulun başlattığı inceleme süreci devam ederken, şirketler hakkındaki nihai kararın soruşturma tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi.

VİZE SÜREÇLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Konsoloslukların son dönemdeki yoğunluğu ve randevu sürelerindeki uzama, aracı kurumların istismar alanına dönüşebiliyor. Uzmanlar, vize onay süreçlerinde tek yetkili mercinin ilgili ülkelerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları olduğunu hatırlatıyor. Hiçbir danışmanlık şirketinin başvuru sahiplerine kesin onay veya randevu garantisi sunması fiilen mümkün değil. Vatandaşların bu tür asılsız vaatlere karşı dikkatli olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, her türlü mecrada tüketiciyi aldatmaya yönelik haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.