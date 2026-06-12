Rusya vatandaşlarının Türkiye’de konut alımındaki ilgisi sürüyor. Son dört yıldır yabancılara en fazla konut satın alan ülke konumundaki Rusya Federasyonu vatandaşlarının en çok tercih ettiği ilçe ise Antalya Alanya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ruslar, 2022 yılından bu yana Alanya’da toplam 15 bin 225 konut satın aldı. İlçe, yabancı yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürürken, Rus alıcıların açık ara en fazla tercih ettiği yerleşim merkezi olarak öne çıktı.

ALANYA’DA DÖRT YILDA 15 BİNİ AŞAN SATIŞ

Rusya vatandaşlarının Alanya’dan satın aldığı konut sayıları yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2022: 6 bin 640 konut

2023: 4 bin 203 konut

2024: 2 bin 352 konut

2025: 1.662 konut

Böylece son dört yılda Rus vatandaşlarının Alanya’da aldığı toplam konut sayısı 15 bin 225’e ulaştı.

2026’NIN İLK DÖRT AYINDA 368 KONUT

Bu yılın ilk dört ayında da Rus alıcıların Alanya’ya ilgisi devam etti. Ocak ayında 89, şubat ayında 70, mart ayında 102 ve nisan ayında 107 konut satın alan Rus vatandaşları, toplamda 368 evin sahibi oldu.

Aynı dönemde Türkiye genelinde Rus vatandaşlarının satın aldığı konut sayısı ise 902 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE GENELİNDE ZİRVE RUSLARIN

Rusya Federasyonu vatandaşları, yabancılara konut satışında son dört yıldır ilk sırada yer alıyor.

Yıllara göre Rus vatandaşlarına yapılan konut satışları şöyle:

2022: 16 bin 312 konut

2023: 10 bin 540 konut

2024: 4 bin 867 konut

2025: 3 bin 649 konut

2026 yılının ocak-nisan döneminde ise Rus vatandaşları Türkiye genelinde 902 konut satın aldı.

ERDEMLİ İKİNCİ SIRADA

2026'nın ilk dört ayında Rus alıcıların Alanya’dan sonra en fazla konut satın aldığı ilçe Mersin’in Erdemli ilçesi oldu. Aynı dönemde Erdemli’de Rus vatandaşlarına 87 konut satışı gerçekleşti.

Uzmanlar, Alanya’nın iklimi, ulaşım imkanları, uluslararası nüfus yapısı ve yerleşik yabancı topluluğu nedeniyle Rus yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu belirtiyor.