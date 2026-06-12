Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleştiriliyor. Yurt genelinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada yapılacak sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılması bekleniyor.

Sınav iki oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak olup 50 soruluk sözel bölüm için 75 dakika verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayarak 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika sürecek. Adayların kimlik kontrolü süreçleri için en geç saat 09.00'da sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

SINAV SALONUNA NELER ALINMAYACAK?

Öğrencilerin sınava girebilmesi için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları şart koşuluyor. MEB kılavuzuna göre; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve hesap makinesi gibi elektronik cihazların yanı sıra sözlük ve cetvel gibi materyaller binalara alınmayacak. Adayların yanlarında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş getirmesi isteniyor.

UZMANLARDAN ADAYLARA VE AİLELERE TAVSİYELER NELER?

Yeditepe Üniversitesinden Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, sınav sabahı tam buğday ekmeği ve protein ağırlıklı dengeli bir kahvaltının zihinsel performansı artıracağını vurguladı. Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Sargın ise 45 dakikalık mola sürecinde ailelerin çocuklara sınav odaklı değil, duygu odaklı yaklaşması gerektiğini aktardı. Eğitim uzmanı Onur Soğuk da sınavın ilk dakikalarında nefes egzersizleriyle paniğin önlenmesini, sürenin sık sık kontrol edilmesini ve zor soruların sonraya bırakılmasını tavsiye etti.

YKS ADAYLARI İÇİN YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

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Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Edinilen bilgilere göre, sınav yerleştirme algoritmasında bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. Önceki yılların aksine adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarına farklı sınıflarda, hatta bazı bölgelerde farklı binalarda girecek.

Hiçbir adayın her iki oturumda aynı sınıfta yer almayacağı bu yeni uygulamanın, sınav güvenliğini artırmaya yönelik bir önlem olduğu iddia ediliyor. ÖSYM kaynaklarına göre, önümüzdeki yıllarda bu sistemin devam edip etmeyeceğine dair henüz kesin bir karar bulunmuyor.