Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde şöhretin perde arkasına dair samimi açıklamalarda bulundu. 'Üç Kalp' isimli şarkısını seslendirmeden hemen önce seyircilere seslenen Pekkan, sahne ışıklarının ardındaki hislerini dile getirdi.

ŞÖHRETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Dinleyicilerine içini döken usta isim, şöhretin dışarıdan göründüğü gibi kusursuz olmadığını açıkladı. Pekkan, sahnedeki kalabalığa rağmen hissettiği boşluğu, "O kadar yalnızım ki. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım." sözleriyle aktardı.

ZİRVEDEKİ İZOLASYON

Uzun yıllardır müzik dünyasının zirvesinde yer alan sanatçıların sıklıkla karşılaştığı izolasyon hissi, Pekkan'ın bu itirafıyla bir kez daha gündeme geldi. Özel hayatta bir eş bulmanın her zaman mümkün olmadığını belirten sanatçı, bu manevi eksikliği hayranlarının sevgisiyle doldurduğunu duyurdu. Sevenlerine dönük konuşmasını tamamlayan Pekkan, "Ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum." diyerek seyircisine olan minnetini ifade etti.