Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kamuoyunda “Altunlar” olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Soruşturmanın, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 16 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin kimlikleri ve faaliyet alanları tek tek tespit edildi.

Operasyonda, haklarında işlem yapılan şüphelilerin;

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek,

Örgüte üye olmak,

Uyuşturucu ticareti yapmak,

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,

Nitelikli yağma,

Tefecilik,

Silahla yaralama,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Suç gelirlerini aklamak,

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet,

Banka ve kredi kartlarıyla ilgili suçlar

gibi çok sayıda suçla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

91 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Soruşturma kapsamında toplam 91 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 22’sinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, serbest durumdaki 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda:

7 tabanca,

1 tüfek,

Çok sayıda fişek

ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar ve diğer deliller incelemeye alınırken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

200 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturmanın mali ayağında yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı da mercek altına alındı.

Bu kapsamda şüphelilere ait araçlar, gayrimenkuller ve banka hesapları dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.