2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler ve veliler arasında en çok konuşulan konulardan biri de okulların erken tatil edilip edilmeyeceği oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar, eğitim öğretim yılının planlanandan önce sona ereceği yönünde beklenti oluşturdu.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre 15 Haziran 2026 Pazartesi günü okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecek.

ERKEN TATİL İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan "okullar erken kapanacak" ve "yaz tatili öne çekildi" yönündeki paylaşımlar öğrencilerin gündemine oturdu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.

Resmi eğitim takvimi doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim faaliyetlerine planlanan tarihe kadar devam edecek.

KARNE GÜNÜ BELLİ OLDU

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Eğitim öğretim yılı da aynı tarihte sona erecek.

Karne dağıtımının ardından milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline başlayacak.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Öğrenciler için büyük heyecanın yaşanacağı karne günü yaklaşırken, eğitim süreci son haftalarda da yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle sınavlar, yıl sonu etkinlikleri ve not işlemleri nedeniyle okullarda hareketlilik sürüyor.

Resmi takvime göre yaz tatili başlangıç tarihi değişmezken, öğrenciler yaklaşık iki haftalık eğitim sürecinin ardından yaz tatiline kavuşacak.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP ETMELİ

Yetkililer, eğitim öğretim takvimiyle ilgili bilgi alınırken yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması isteniyor.

Şu an itibarıyla 15 Haziran'da okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir karar bulunmuyor ve eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.