Serik’te denetimlere takılan işletmede son kullanma tarihi geçmiş etler satışta çıktı, ürünler imha edildi

ŞİKAYET ÜZERİNE DENETİM YAPILDI

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kasapta bozuk et satıldığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti. İlçede sürdürülen rutin kontroller sırasında gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki işletmede denetim yaptı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ETLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde, satışa sunulan bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiği ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Bozuk olduğu tespit edilen etlerin tezgâhta bulunması üzerine tutanak tutuldu.

Aslında kasap alışverişi günlük hayatın en sıradan işlerinden biri. Ama böyle durumlar ortaya çıkınca… insan ister istemez aldığı ürünün nereden geldiğini daha çok sorguluyor.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu kasap zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerinde bulunan bozuk ve tarihi geçmiş etler ise toplanarak imhaya gönderildi.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği bildirildi. Özellikle Antalya Serik’te gıda denetimleri ve bozuk et operasyonu kapsamında benzer şikayetlerin yakından takip edildiği ifade edildi.