Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk değerlendirmesini yaptı.

Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde yeni bir dönemin başlayacağını ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini bildirdi.

DİSİPLİN KOMİSYONU KURULUYOR

Görüşmenin detaylarına göre, parti içi disiplin süreci anında işlemeyecek. Öncelikle özel bir komisyon kurularak kişiler ve iddialar üzerine kapsamlı bir rapor hazırlanacak, ardından disiplin mekanizması çalıştırılacak.

Kılıçdaroğlu'nun görüşme sırasında, "Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız" ifadelerini kullandığı açıklandı. Öte yandan tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunun da bu süreçte ele alınabileceği öne sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN UNVANI DÜŞECEK Mİ?

Sürecin Meclis ayağında da önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Fatih Atik'in gündeme getirdiği iddiaya göre, mahkemenin kurultayı geçersiz kılan kararının ardından Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki "Grup Başkanı" sıfatı da hukuken hükümsüz hale geldi. Meclis Başkanlığı'nın bayram sonrasında göndereceği resmi yazıyla Özel'in sistemdeki unvanının kaldırılacağı iddia edildi.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde "mutlak butlan", bir işlemin kurucu unsurlarındaki ağır eksiklikler nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen bu karar, kurultayda alınan tüm kararları ve yapılan seçimleri hukuken yok hükmünde kıldığı için Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi yasal olarak iade edilmiş oldu.