Şili'nin kuzey bölgesinde yer alan Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, yer kabuğunun 101 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrasında bölgede durum değerlendirmesi yapıldı.

Sarsıntının ardından yerel makamlar tarafından hasar tespit çalışmaları hızla başlatıldı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada, mevcut belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

TSUNAMİ TEHDİDİ BULUNMUYOR mu?

Plaza'nın aktardığı bilgilere göre, sarsıntının ardından Şili kıyıları için herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi. Dünyanın en aktif sismik hatlarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan ülkede, sarsıntının 101 kilometre gibi oldukça derin bir noktada meydana gelmesinin, yüzeyde oluşabilecek yıkıcı etkiyi büyük ölçüde engellediği değerlendiriliyor.